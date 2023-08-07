World Athletics відновлює підтримку підготовки України до чемпіонату світу з легкої атлетики

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) відновила свою підтримку української команди перед чемпіонатом світу-2023 у Будапешті (19-27 серпня), частково профінансувавши тренувальний збір у Словаччині з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), повідомляє Inside the Games.

Розміщення було надано 40 спортсменам у Банська-Бистриці через Фонд World Athletics Ukraine та Фонд солідарності МОК, а керівний орган затвердив додаткові змагання для трьох спортсменів та їхніх сімей у місті з 1 червня до 30 вересня.

World Athletics заявила, що цього року її фонд має намір виділити 190 тіс. доларів для підтримки підготовки українських спортсменів до чемпіонату світу, а Фонд солідарності МОК за останні 18 місяців зібрав 7,5 млн. доларів.

Зазначимо, з моменту свого дебюту як незалежна країна на чемпіонаті світу з легкої атлетики 1993 року в Штутгарті Україна виборола загалом 41 медаль, у тому числі 18 золотих.