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Довбик дебютував за "Жирону" у товариському матчі проти Лаціо

Циганков у цьому поєдинку відзначився голом.

Довбик дебютував за "Жирону" у товариському матчі проти Лаціо
Артем Довбик
Фото: ФК "Жирона"

Напередодні форвард "Дніпра-1" Артем Довбик підписав контракт із клубом "Жирона", повідомляє пресслужба каталонців.

Сума трансферу, за повідомленнями ЗМІ, склала 6-7 млн євро, що робить форварда найдорожчим придбанням в історії клубу.

Гравець збірної України навіть встиг зіграти свій перший матч за Blanquivermell. У товариському поєдинку проти учасника Ліги чемпіонів цього сезону "Лаціо" (2:1) Артем вийшов на заміну.

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Зазначимо, відкрив рахунок у цьому матчі інший гравець національної команди України і одноклубник Довбика Віктор Циганков, потужно пробивши на 51-й хвилині з радіусу штрафного майданчика.

12 серпня "Жирона" Довбика та Циганкова розпочне новий сезон у чемпіонаті Іспанії грою проти "Реала Сосьєдад".

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