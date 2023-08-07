Циганков у цьому поєдинку відзначився голом.

Напередодні форвард "Дніпра-1" Артем Довбик підписав контракт із клубом "Жирона", повідомляє пресслужба каталонців.

Сума трансферу, за повідомленнями ЗМІ, склала 6-7 млн євро, що робить форварда найдорожчим придбанням в історії клубу.

Viktor, què ens vols dir? pic.twitter.com/SAfRYuNEfg — Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023

Гравець збірної України навіть встиг зіграти свій перший матч за Blanquivermell. У товариському поєдинку проти учасника Ліги чемпіонів цього сезону "Лаціо" (2:1) Артем вийшов на заміну.

Зазначимо, відкрив рахунок у цьому матчі інший гравець національної команди України і одноклубник Довбика Віктор Циганков, потужно пробивши на 51-й хвилині з радіусу штрафного майданчика.

12 серпня "Жирона" Довбика та Циганкова розпочне новий сезон у чемпіонаті Іспанії грою проти "Реала Сосьєдад".