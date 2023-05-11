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"Дніпро-1" не скористався шансом наздогнати "Шахтар"

Дніпряни зіграли внічию з "Олександрією".

"Дніпро-1" не скористався шансом наздогнати "Шахтар"
Фото: scdnipro1.com.ua

У рамках пропущеного матчу 1 туру УПЛ "Дніпро-1" приймав "Олександрію".

Матч завершився внічию – 1:1.

Відкрили рахунок господарі – Артем Довбик на 22 хвилині реалізував пенальті. А за 4 хвилини Кирило Ковалець відновив статус-кво.

Додамо, що для Довбика цей забитий гол став 22-м у сезоні. Артем став п'ятим гравцем в історії, який забив 22+ голи в одному сезоні УПЛ. До рекорду Генріха Мхітаряна - 3 голи.

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Таким чином, дніпряни не скористалися шансом наздогнати у турнірній таблиці лідируючий "Шахтар" – команди розділяє 2 очки.

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