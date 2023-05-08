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"Шахтар" висловив невдоволення суддівством матчу проти "Олександрії"

"Гірники" не зуміли обіграти "Олександрію".

"Шахтар" висловив невдоволення суддівством матчу проти "Олександрії"
Фото: ФК "Шахтар"

У матчі 25-го туру Української прем'єр-ліги лідер чемпіонату "Шахтар" задовольнився лише нічиєю у протистоянні з "Олександрією" - 1:1.

На гол Миколи Михайленка (9 хвилина) "гірники" відповіли точним ударом Кевіна Келсі (78-а).

Зазначимо, що підопічні Ігора Йоветича могли зрівняти рахунок значно раніше, але арбітр поєдинку Олександр Дердо у дебюті другого тайму не помітив порушення правил у штрафному майданчику олександрійців на тому ж Келсі, на що вказала пресслужба "гірників".

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Додамо, що завдяки перемозі "Дніпра-1" у матчі проти "Чорноморця" (2:1) дніпряни за втраченими очками зрівнялися із "Шахтарем".

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