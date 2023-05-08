У матчі 25-го туру Української прем'єр-ліги лідер чемпіонату "Шахтар" задовольнився лише нічиєю у протистоянні з "Олександрією" - 1:1.

На гол Миколи Михайленка (9 хвилина) "гірники" відповіли точним ударом Кевіна Келсі (78-а).

Зазначимо, що підопічні Ігора Йоветича могли зрівняти рахунок значно раніше, але арбітр поєдинку Олександр Дердо у дебюті другого тайму не помітив порушення правил у штрафному майданчику олександрійців на тому ж Келсі, на що вказала пресслужба "гірників".

Повністю поділяємо невдоволення Кевіна Келсі.



Завалити у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті? 🤷‍♂️#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/yjuZC7e3pm — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 7, 2023

Додамо, що завдяки перемозі "Дніпра-1" у матчі проти "Чорноморця" (2:1) дніпряни за втраченими очками зрівнялися із "Шахтарем".