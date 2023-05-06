Міжнародна федерація гольфу допустила до змагань російських та білоруських спортсменів

Міжнародна федерація гольфу (IGF) допустила до змагань росіян і білорусів у нейтральному статусі, повідомляє xsport.ua з посиланням на пресслужбу організації.

Спортсмени з російським або білоруським паспортом повинні виступати тільки як індивідуальні нейтральні атлети.

Прапори, гімни, будь-яка інша національна символіка цих країн не повинна демонструватися на спортивних заходах і зустрічах.

Також наголошується, що до змагань не будуть допущені команди з РФ і РБ, представники силових відомств і спортсмени, які підтримали війну.