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Міжнародна федерація гольфу допустила до змагань російських та білоруських спортсменів

Спортсмени братимуть участь у нейтральному статусі.

Міжнародна федерація гольфу допустила до змагань російських та білоруських спортсменів
Фото: mms.gov.ua

Міжнародна федерація гольфу (IGF) допустила до змагань росіян і білорусів у нейтральному статусі, повідомляє xsport.ua з посиланням на пресслужбу організації.

Спортсмени з російським або білоруським паспортом повинні виступати тільки як індивідуальні нейтральні атлети.

Прапори, гімни, будь-яка інша національна символіка цих країн не повинна демонструватися на спортивних заходах і зустрічах.

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Також наголошується, що до змагань не будуть допущені команди з РФ і РБ, представники силових відомств і спортсмени, які підтримали війну.

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