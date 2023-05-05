Чоловіча збірна України з кьорлінгу завоювала золоті нагороди чемпіонату Європи у дивізіоні С

Чоловіча збірна України з кьорлінгу на чемпіонаті Європи у дивізіоні С, який проходив з 27 квітня по 4 травня у м. Дамфріс (Велика Британія), завоювала золоті нагороди та здобула путівку у дивізіон В, де вона виступатиме з наступного сезону, повіомляї пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

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Нашу команду представляли Едуард Ніколов, Ярослав Щур, Артем Сугак, Владислав Коваль та Артем Гасинець.

У заключному і вирішальному для себе матчі підопічні Ерккі Лілла впевнено перемогли Ліхтенштейн - 10:2.

Це перше "золото" України на континентальній першості. Найкращим результатом до цього було "срібло" у 2022 році - тоді Україна у фіналі (дивізіон С) поступилася Ірландії.