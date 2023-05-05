Промоутер Джошуа висловився щодо інформації про розподіл гонорарів Усика, Ф'юрі, Джошуа та Вайлдера на спільному івенті

Глава Matchroom Boxing і промоутер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO) Едді Гірн висловився щодо інформації про розподіл гонорарів чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО), володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO), а також двома колишніми чемпіонами Джошуа та Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 KO) на вечорі боксу у Саудівській Аравії.

Менеджер не став нічого ані підтверджувати, ані спростовувати.

"Зараз з'являється багато різних чуток щодо бійців та подвійних домовленостей із DAZN. Або такі чутки, як щодо гонорарів.

Сьогодні ми всі прочитали в пресі, що саудівці виділяють 200 мільйонів фунтів стерлінгів – 90 для Ф'юрі, 50 для Усика та по 30 для Джошуа та Вайлдера. На це все було б цікаво подивитися. Коли я вперше побачив це, то подумав: "Чи прийме Джошуа 30 мільйонів фунтів стерлінгів?", - цетує Гірна fightnews.info.

Раніше Гірн підтвердив переговори у Саудівської Аравії щодо боїв Усик – Ф'юрі, Джошуа – Вайлдер.