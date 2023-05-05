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Промоутер Джошуа висловився щодо інформації про розподіл гонорарів Усика, Ф'юрі, Джошуа та Вайлдера на спільному івенті

Захід може відбутися в Саудівській Аравії.

Промоутер Джошуа висловився щодо інформації про розподіл гонорарів Усика, Ф'юрі, Джошуа та Вайлдера на спільному івенті
Едді Гірн
Фото: Комерсантъ

Глава Matchroom Boxing і промоутер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO) Едді Гірн висловився щодо інформації про розподіл гонорарів чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО), володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO), а також двома колишніми чемпіонами Джошуа та Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 KO) на вечорі боксу у Саудівській Аравії.

Менеджер не став нічого ані підтверджувати, ані спростовувати.

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"Зараз з'являється багато різних чуток щодо бійців та подвійних домовленостей із DAZN. Або такі чутки, як щодо гонорарів.

Сьогодні ми всі прочитали в пресі, що саудівці виділяють 200 мільйонів фунтів стерлінгів – 90 для Ф'юрі, 50 для Усика та по 30 для Джошуа та Вайлдера. На це все було б цікаво подивитися. Коли я вперше побачив це, то подумав: "Чи прийме Джошуа 30 мільйонів фунтів стерлінгів?", - цетує Гірна fightnews.info.

Раніше Гірн підтвердив переговори у Саудівської Аравії щодо боїв Усик – Ф'юрі, Джошуа – Вайлдер.

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