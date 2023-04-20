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Промоутер Джошуа назвав чутками супертурнір за участю Усика, Ф'юрі, Джошуа та Вайлдера

Едді Гірн вважає, що передчасно говорити про подібний мегафайт.

Промоутер Джошуа назвав чутками супертурнір за участю Усика, Ф'юрі, Джошуа та Вайлдера
Едді Гірн
Фото: Комерсантъ

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн заявив, що поки не слід говорити про супертурнір у хевівейті за участю чемпіона світу в суперважкому дивізіоні за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO), а також двома колишніми чемпіонами Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO) та Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 KO), як про подію, що відбулася.

Тим не менш, промоутер Джошуа підтвердив, що веде переговори із саудівцями, які бажають організувати мегашоу.

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"Це все трохи вийшло з-під контролю. Це чутки. Саймон Джордан запустив ці чутки, бо почув про це. Були люди, котрі говорили про можливість проведення цього турніру. Немає жодних переговорів, жодних обговорень.

Кажуть лише, що це станеться у Саудівській Аравії. Я буду там наступного тижня, щоб побачити, чи є щось суттєве. Звичайно ж, це обійдеться дуже дорого, але який вечір це буде для боксу", - цетує Гірна xsport.ua.

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