Європейський союз настільного тенісу приєднається до робочої групи щодо повернення росіян на турніри

Створена робоча група по допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів з настільного тенісу, повідомляє xsport.ua з посиланням на Європейський союз настільного тенісу (ETTU).

ETTU приєднається до робочої групи Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF) і Федерації настільного тенісу Росії (ФНТР).

"Мета цієї робочої групи – оцінка можливих варіантів для повернення російських і білоруських гравців на змагання ETTU відповідно до недавніх рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і ITTF", - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що ITTF підтримала рекомендації МОК з приводу участі російських і білоруських спортсменів.