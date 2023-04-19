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Європейський союз настільного тенісу приєднається до робочої групи щодо повернення росіян на турніри

ETTU підтримало рекомендації Міжнародного олімпійського комітету.

Європейський союз настільного тенісу приєднається до робочої групи щодо повернення росіян на турніри
Фото: ittf.com

Створена робоча група по допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів з настільного тенісу, повідомляє xsport.ua з посиланням на Європейський союз настільного тенісу (ETTU).

ETTU приєднається до робочої групи Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF) і Федерації настільного тенісу Росії (ФНТР).

"Мета цієї робочої групи – оцінка можливих варіантів для повернення російських і білоруських гравців на змагання ETTU відповідно до недавніх рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і ITTF", - йдеться у заяві.

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Раніше повідомлялося, що ITTF підтримала рекомендації МОК з приводу участі російських і білоруських спортсменів.

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