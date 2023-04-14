Мінспорту ухвалило рішення заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, де присутні атлети з РФ або РБ

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та депутат Верховної Ради Жан Беленюк у своїх соціальних мережах опублікував фотографії указа Міністерства молоді та спорту України про заборону делегаціям національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також паралімпійським збірним брати участь у міжнародних змаганнях, де виступають спортсмени з Росії та/або Білорусі.

Варто зазначити, що ця заява уряду викликала суперечки в українському та світовому суспільстві.

Наприкінці березня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував свої рекомендації щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Нагадаємо, Беленюк не увійшов до складу збірної України з боротьби на чемпіонат Європи-2023.

Оновлення. Трохи пізніше інформації від Беленюка сам наказ з’явився на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту України.