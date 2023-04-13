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Спортсмени з Росії та Білорусі допущені до ЧС-2023 з тайського боксу

IFMA надала їм нейтральний статус.

Спортсмени з Росії та Білорусі допущені до ЧС-2023 з тайського боксу
Фото: muaytay.bizbi

Бійці з Росії та Білорусі візьмуть участь в чемпіонаті світу-2023 з тайського боксу, повідомляє xsport.ua.

Спортсмени з Білорусі вже заявлені на турнір під нейтральним прапором – замість національності у них значиться IFMA2.

Відзначимо, що турнір пройде з 3 по 12 травня в Таїланді.

Раніше стало відомо, що Міжнародна асоціація тайського боксу (IFMA) допустить росіян і білорусів до міжнародних турнірів в 2023 році, надавши їм нейтральний статус.

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Нагадаємо, Українська федерація тайського боксу направила в IFMA лист, в якому підтвердила наміри бойкотувати змагання через таке рішення IFMA.

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