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Президент ФБУ роз'яснив ситуацію про відсутність сестер Семеренко у складі збірної

"Ми хочемо будувати команду на перспективу на Олімпіаду-2026".

Президент ФБУ роз'яснив ситуацію про відсутність сестер Семеренко у складі збірної
Сестри Семеренко
Фото: іnstagram

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько прокоментував відсутність легенд українського біатлону, олімпійських чемпіонок Сочі-2014 Валентини та Віти Семеренко у складі національної команди на наступний сезон.

"Вони виступали під час чемпіонату України, але є час зміни поколінь. Спортивний принцип залишається сталим, але якщо ми хочемо будувати команду на перспективу Олімпіади 2026 та 2030 років, то повинні саме таким чином формувати склад основний, який буде здобувати досвід на міжнародних змаганнях", - заявив Крулько в інтерв'ю suspilne.media.

"Але, безумовно, всі наші ветерани, ті, хто показали видатні результати для нашого біатлону, ми їх шануємо. І всіма силами тим, що потрібно, допомагаємо. Якщо вони бажають далі працювати, брати участь у змаганнях, двері для них ніхто не закриває", - підкреслив президент федерації.

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"Але давайте таким чином: є у нас команда, список запропонував головний тренер, ми його прийняли. Нам треба працювати з розумінням тих спортсменів, хто може представляти Україну на Олімпіаді-2026", - зазначив Крулько.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України з біатлону отримала нового старшого тренера.

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