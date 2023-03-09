Українські біатлоністки не блиснули на етапі Кубка світу в Естерсунді в індивідуальній гонці

Четвертий десяток – це не те, на що розраховують українські фани.

Передостанній етап Кубка світу сезону-2022/23 з біатлону в Естерсунді (Швеція) стартував індивідуальними жіночими перегонами на 15 км із чотирма вогневими рубежами.

Перше місце посіла італійка Доротея Вірер.

Віцечемпіонкою стала її співвітчизниця Ліза Віттоцці. Обидві біатлоністки були точними на вогневих рубежах.

Замкнула п'єдестал представниця Німеччини Деніз Геррманн-Вік, яка допустила один промах.

Найкращою серед українок була Олена Білосюк. Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті не допустили жодного промаху на вогневих рубежах, але ногами програла переможниці майже 5 хвилин, що говорить про функціональні некондиції Олени.

Результати гонки:

Доротея Вірер (0+0+0+0) 41:19,6 Ліза Віттоцці (0+0+0+0) +25,5 Деніз Геррманн-Вік (1+0+0+0) +1:38,8

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