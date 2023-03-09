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Суперкомп'ютер визначив "Шахтар" до аутсайдерів Ліги Європи-2022/23.

Поживемо - побачимо.

Суперкомп'ютер визначив "Шахтар" до аутсайдерів Ліги Європи-2022/23.
Фото: adviser.com

Суперкомп'ютер BETSiE провів моделювання етапів Ліги Європи-2022/23, які залишилися, з метою виявлення ймовірного переможця цього турніру, повідомляє sport.ua з посиланням на британські ЗМІ.

Найвищі шанси на перемогу суперкомп'ютер обчислив для "Арсеналу" українця Олександра Зінченка – 22%.

Іншому англійському гранду "Манчестеру Юнайтед" машина дає 20,8%.

У топ-5 також входять "Ювентус" (9%), "Байєр" (7,9%) та "Рома" (6,2%).

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На шосте місце в когорту ймовірних тріумфаторів ЛЄ суперкомп'ютер визначив нідерландський "Фейєнорд" (5,2%), який є суперником "Шахтаря" в 1/8 фіналу турніру.

Самих "гірників" BETSiE бачить серед явних аутсайдерів турніру. Шанси "Шахтаря" на перемогу в Лізі Європи оцінюються лише в 1,5%, а це вище, ніж у лише двох команд нинішнього розіграшу.

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