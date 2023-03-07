У заключному матчі 26-го туру Англійської прем'єр-ліги "Брентфорд" приймав практично сусідів за турнірною таблицею та земляків за Великим Лондоном "Фулгем", за який виступає на правах оренди вінгер "Шахтаря" Манор Соломон.

Матч видався дуже гарячим та завершився мінімальною перемогою господарів – 3:2.

Зазначимо, що один із голів у складі гостей забив саме Соломон, який зрівняв рахунок на 39-й хвилині (1:1).

Додамо, що ізраїльтянин забиває в АПЛ четвертий матч поспіль,

а з урахуванням матчу 1/8 фіналу Кубка Англії проти "Лідса" (2:0) – п'ятий поєдинок поспіль за "дачників".

Огляд матчу "Брентфорд" - "Фулгем".