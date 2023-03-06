Гвоздик має повернути пояси, тим більше, що всі пояси у москалів, - голова WBC Ukraine

Микола Ковальчук зазначив, що також шанси є у Богачука та Беринчика.

Глава WBC Ukraine Микола Ковальчук висловився про чемпіонські перспективи українських боксерів.

"Сергій Богачук однозначно має шанси, Василю Ломаченку, у нього титулу зараз немає, але є якийсь проміжний. Денис Беринчик безумовно, у нього важкий, дуже складний дивізіон, там такі хлопці серйозні, проте має всі шанси, бо він дуже талановитий боксер і таких рухливих, технічних хлопців мало.

Олександр Гвоздик має повернути паски, тим паче, що паски у москалів усі. Потрібно повертати", - цитує Ковальчука xsport.ua.

Як повідомлялося, Гвоздик наступний поєдинок проведе в андеркарті бою Сауля Альвареса.