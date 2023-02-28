Норвегія бойкотуватиме чемпіонати світу-2023 з боксу через допуск росіян

Збірна Норвегії з боксу бойкотуватиме чоловічий та жіночий чемпіонати світу-2023 через участь у ньому команд Росії та Білорусі, повідомляє пресслужба Норвезької боксерської асоціації.

При цьому норвежці вирішили не брати участь не лише у чемпіонатах світу, а й інших турнірах, що проводяться під егідою Міжнародної боксерської асоціації (IBA), на які будуть допущені російські та білоруські спортсмени.

Рішення бойкотувати турніри стосується не лише норвезьких боксерів, а й суддів та офіційних осіб цієї країни.

Раніше IBA, президентом якої є росіянин Умар Кремльов, дозволила представникам Росії та Білорусі виступати на чемпіонатах світу під власними прапорами. Після цього про бойкот ЧС-2023 оголосили США, Польща, Ірландія, Чехія, Велика Британія, Канада, Швеція, Нідерланди та Україна.

Цього року жіночий ЧС відбудеться з 15 по 31 березня в Індії, чоловічий – з 1 по 14 травня в Узбекистані.