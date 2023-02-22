Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Путін і порожнеча: чому тирани втрачають зв’язок з реальністю
Путін і порожнеча: чому тирани втрачають зв’язок з реальністю
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Помер один із засновників “Мертвого Півня” Любомир Футорський
Помер один із засновників “Мертвого Півня” Любомир Футорський
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Нардепи від ОПЗЖ залишаються. Заборонили Партію регіонів
Нардепи від ОПЗЖ залишаються. Заборонили Партію регіонів
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
У РФ розповсюдили фейки про візит Байдена до Києва
У РФ розповсюдили фейки про візит Байдена до Києва
ГоловнаСпорт

Україна бойкотуватиме чемпіонати світу з боксу через допуск туди атлетів з Росії та Білорусі

Заява від віцепрезидента Федерації боксу України Олега Ільченка.

Україна бойкотуватиме чемпіонати світу з боксу через допуск туди атлетів з Росії та Білорусі
Фото: gbboxing.org.uk

Збірна України з боксу не виступатиме на чемпіонатах світу серед жінок та чоловіків у 2023 році. Про таке рішення в ексклюзивному інтерв'ю "Суспільне Спорт" повідомив віцепрезидент Федерації боксу України Олег Ільченко.

Причина бойкоту - допуск до змагань атлетів з Росії та Білорусі, які матимуть змогу виступати на турнірах під своїм прапором. Відповідне рішення IBA ухвалила ще в жовтні 2022 року, коли зняла заборону на участь в змаганнях боксерам з цих країн.

Підписуйтесь на наш Google News

"Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники Федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів - це Росія та Білорусь", - заявив Ільченко.

Бойкот турнірів вже висловили федерації боксу дев'яти країн світу: США, Польщі, Швейцарії, Нідерландів, Великої Британії, Ірландії, Чехії, Швеції та Канади.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також