Україна бойкотуватиме чемпіонати світу з боксу через допуск туди атлетів з Росії та Білорусі

Збірна України з боксу не виступатиме на чемпіонатах світу серед жінок та чоловіків у 2023 році. Про таке рішення в ексклюзивному інтерв'ю "Суспільне Спорт" повідомив віцепрезидент Федерації боксу України Олег Ільченко.

Причина бойкоту - допуск до змагань атлетів з Росії та Білорусі, які матимуть змогу виступати на турнірах під своїм прапором. Відповідне рішення IBA ухвалила ще в жовтні 2022 року, коли зняла заборону на участь в змаганнях боксерам з цих країн.

"Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники Федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів - це Росія та Білорусь", - заявив Ільченко.

Бойкот турнірів вже висловили федерації боксу дев'яти країн світу: США, Польщі, Швейцарії, Нідерландів, Великої Британії, Ірландії, Чехії, Швеції та Канади.