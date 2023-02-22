Глава АТР виступив за допуск росіян та білорусів до міжнародних турнірів

Президент ATP Андреа Гауденці поділився думкою щодо можливого допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів.

"Насамперед, я хочу повторити, що ми завжди засуджували і засуджуватимемо війну. Я думаю, це очевидно, але це важливо повторити і підтвердити, тому що ми надсилаємо цей сигнал дуже чітко.

Я думаю, що ми повністю відповідаємо вказівкам МОК. Нашим гравцям не можна виступати в командних змаганнях, як і будь-якому іншому виді спорту. Але є види спорту, де заборонено індивідуальних гравців.

Чесно кажучи, ми не віримо у колективну провину. Ці хлопці не зробили нічого поганого. Вони грали у теніс все своє життя. Ми вважаємо, що за справедливістю у них мають бути такі ж можливості, як у решти всіх", - цитує Гауденці btu.org.ua. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Ми також вважаємо, що вони повинні мати можливість змагатися та мати право голосу, висловлювати свою думку. Ми бачили, як Рубльов написав на камеру "Мир, а не війна". Я гадаю, це важливе послання.

Ми хочемо, щоб ці гравці виступали, могли висловлювати свої почуття, зокрема, щоб це доходило до їхнього власного народу, їхньої власної країни. Щоб вони розповіли свою власну версію історії.

Говорячи загалом, ми виступаємо за справедливість та свободу і, безумовно, проти війни, і ми продовжуватимемо боротися за ці принципи", - зазначив функціонер.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дав роз'яснення щодо нейтрального статусу, який обговорюється для повернення росіян та білорусів на міжнародні турніри.