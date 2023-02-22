Путін і порожнеча: чому тирани втрачають зв’язок з реальністю
Путін і порожнеча: чому тирани втрачають зв’язок з реальністю
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
У РФ розповсюдили фейки про візит Байдена до Києва
У РФ розповсюдили фейки про візит Байдена до Києва
Помер один із засновників “Мертвого Півня” Любомир Футорський
Помер один із засновників “Мертвого Півня” Любомир Футорський
Джорджа Мелоні прибула до Києва для зустрічі з Зеленським
Джорджа Мелоні прибула до Києва для зустрічі з Зеленським
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
ГоловнаСпорт

Глава АТР виступив за допуск росіян та білорусів до міжнародних турнірів

Андреа Ґауденці підтримує позицію МОК.

Глава АТР виступив за допуск росіян та білорусів до міжнародних турнірів
Андреа Гауденці
Фото: supertennis.tv

Президент ATP Андреа Гауденці поділився думкою щодо можливого допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів.

"Насамперед, я хочу повторити, що ми завжди засуджували і засуджуватимемо війну. Я думаю, це очевидно, але це важливо повторити і підтвердити, тому що ми надсилаємо цей сигнал дуже чітко.

Я думаю, що ми повністю відповідаємо вказівкам МОК. Нашим гравцям не можна виступати в командних змаганнях, як і будь-якому іншому виді спорту. Але є види спорту, де заборонено індивідуальних гравців.

Чесно кажучи, ми не віримо у колективну провину. Ці хлопці не зробили нічого поганого. Вони грали у теніс все своє життя. Ми вважаємо, що за справедливістю у них мають бути такі ж можливості, як у решти всіх", - цитує Гауденці btu.org.ua.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Ми також вважаємо, що вони повинні мати можливість змагатися та мати право голосу, висловлювати свою думку. Ми бачили, як Рубльов написав на камеру "Мир, а не війна". Я гадаю, це важливе послання.

Ми хочемо, щоб ці гравці виступали, могли висловлювати свої почуття, зокрема, щоб це доходило до їхнього власного народу, їхньої власної країни. Щоб вони розповіли свою власну версію історії.

Говорячи загалом, ми виступаємо за справедливість та свободу і, безумовно, проти війни, і ми продовжуватимемо боротися за ці принципи", - зазначив функціонер.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дав роз'яснення щодо нейтрального статусу, який обговорюється для повернення росіян та білорусів на міжнародні турніри.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також