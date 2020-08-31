Перша ракетка світу з групою тенісистів покинули АТР і створили альтернативну організацію

Перша ракетка світу серб Новак Джокович, американець Джон Існер (ATP 22) і канадець Вашек Поспішил (АТР 94) вирішили покинути раду гравців Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР) і створити нову фундацію - Асоціацію професійних гравців у теніс (PTPA), повідомляє championat.com з посиланням на New York Times. Нагадаємо, Джокович був головою ради.

Джокович і Поспішил автоматично стали співпрезидентами створеної спілки.

За інформацією видання, тенісисти почали активно збирати підписи професійних гравців, готових приєднатися до нової організації.

Тим часом глава АТР Андреа Гауденці розіслав лист кожному гравцеві з проханням переглянути погляди і не створювати окрему структуру.

Пізніше АТР офіційно відреагувала на рішення Джоковича.

"Успіх ATP-туру і його перетворення на одну з провідних спортивних організацій світу за останні 30 років ґрунтувалися на рівноправному партнерстві між гравцями і турнірами, а також продуктивній співпраці з турнірами "Великого шолома", WTA і ITF.

Структура управління ATP-туру дає гравцям рівні права при прийнятті всіх важливих рішень. Ми усвідомлюємо проблеми, з якими гравці стикаються в нинішніх обставинах, однак твердо віримо, що зараз час єдності, а не внутрішнього поділу. Ми, як і раніше, непохитні в прагненні наданні гравцям у всіх сферах нашої діяльності гарантій максимальної вигоди від участі в Турі і того, що їхні голоси будуть почуті.

Паралельно ми і далі вірні тісній співпраці з іншими керівними органами тенісу, щоб реалізувати справжній потенціал нашого спорту. Тільки як єдиний вид спорту ми можемо залучити нову аудиторію і забезпечити процвітання тенісу", - йдеться в заяві АТР.

Крім того, кілька тенісистів, включаючи Рафаеля Надаля і Роджера Федерера, написали відкритого листа Джоковичу, Існеру і Поспішилу, в якому розкритикували ідею створення PTPA.