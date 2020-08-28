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Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася брати участь у Чемпіонаті Європи-2020 у Києві

Російська сторона вважає, що змагання не відбудуться.

Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася брати участь у Чемпіонаті Європи-2020 у Києві
Фото: European Gymnastics

Національна команда Росії з художньої гімнастики не приїде до Києва, де 26–29 листопада пройде чемпіонат Європи.

"Умови, які висувають організатори, для російських спортсменів неприйнятні. Там потрібно сидіти два тижні в ізоляції, а це неможливо. Тому ми не подавали заявки на участь", - цитує президента Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірину Вінер-Усманову sport.ua з посиланням на ТАСС.

"Також я хочу зауважити, що питання проведення цього турніру буде вирішуватися тільки в кінці вересня. Так, заявки подані, але офіційне рішення буде прийнято пізніше. А якщо немає рішення, чи буде чемпіонат Європи, то як ми можемо в ньому брати участь чи не брати участь?

Чи зміниться позиція нашої федерації, якщо в кінці вересня приймуть рішення, що чемпіонат Європи все-таки відбудеться? Це вже інше питання, але подавати заявку зараз несерйозно. Якби ми відправили її зараз, то мали б оплатити готель. А це безповоротна сума, і я не бачу сенсу ризикувати грошима", - зазначила функціонерка.

"Далі, якби ми вирішили виступати в Києві, то прямого сполучення з Україною Росія не має. Літаки не літають, тому нам довелося б добиратися обхідними шляхами", - поділилася Вінер-Усманова.

Зазначимо, що в першості Європи запланована участь близько 300 спортсменок із 39 країн. Команда Росії - найбільш титулована в історії проведення змагань.

Ознайомитися зі списком команд можна тут.

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