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Стала відома причина запізнення Зеленського на матч "Кривбасу"

Винен телефонний дзвінок Майка Помпео.

Стала відома причина запізнення Зеленського на матч "Кривбасу"
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

У Кривому Розі президент України Володимир Зеленський відвідав перший матч відродженого місцевого футбольного клубу. На стадіоні "Гірник" ФК "Кривбас" у Кубку України зустрівся з ФК "Черкащина" і переміг – 4:2.

Зазначимо, що стартовий свисток матчу був затриманий на 50 хвилин через запізнення президента України.

Як повідомив пресцентр Офісу президента України, графік Зеленського змістився за часом через телефонне спілкування з державним секретарем США Майком Помпео.

Сторони обговорили широке коло питань, важливих і з погляду міждержавних відносин, і з огляду на розвиток ситуації в нашій частині Європи.

Також Майк Помпео привітав Україну та весь український народ з 29-ю річницею незалежності.

Розмова відбулася в аеропорту Кривого Рогу одразу після прибуття туди президента України.

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