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"Барселона" змирилася з втратою Мессі: клуб назвав реальну ціну аргентинця, - ЗМІ

"Блаугранас" готуються до "життя без Лео".

"Барселона" змирилася з втратою Мессі: клуб назвав реальну ціну аргентинця, - ЗМІ
Президент "Барселоги" Жозеп Бартомеу і Ліонель Мессі
Фото: mundodeportivo.com

Через рішенням Ліонеля Мессі продовжити свою кар'єру в іншому клубі керівництво "Барселони" опинилося у скрутному становищі.

З одного боку, "блаугранас" володіють правами на аргентинця ще як мінімум на рік.

З іншого, якщо через рік рішення капітана команди не зміниться, "Барселона" може його втратити абсолютно безкоштовно - Лео покине "Ноу Камп" у статусі вільного агента.

І, схоже, здоровий глузд узяв гору.

Як повідомляє AS, "Барселона" має намір витягти максимум із нинішньої ситуації, особливо в ракурсі фінансових проблем через коронавірус, і зробити трансфер Мессі найдорожчим у світі.

У підсумку за Ліонеля просять на одне євро більше, ніж за перехід Неймара, який у 2017 році перейшов знову-таки з "Барселони" в ПСЖ за 222 млн євро.

Незважаючи на те, що ця сума втричі менша, ніж клаусула (700 млн євро), ціна однаково видається завищеною як мінімум в 1,5 разу через 33-річний вік аргентинця.

Додамо, що у ЗМІ потрапило фото факсу Мессі з проханням розірвати контракт із "Барселоною".

"Я ціную всі можливості особистісного росту і професійної підготовки, які були надані мені протягом робочого часу. Однак особисті мотиви змусили мене прийняти це непросте рішення, яке, я сподіваюся, керівництво сприйме якнайліпше", - йдеться в документі.

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