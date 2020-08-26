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"Динамо" втретє поспіль завоювало Суперкубок України

До рекорду "Шахтаря" залишився один крок.

&quot;Динамо&quot;
Фото: динамо
"Динамо"

У Києві на НСК "Олімпійський" пройшов матч за Суперкубок України між "Динамо" і "Шахтарем".

Відчуваючи великі кадрові проблеми перемогу проте здобув київський клуб - 3:1 і в 9-й раз став володарем Суперкубка. Вперше з 2011 року столичний клуб переграв "гірників" з перевагою більш, ніж в один м'яч.

У чомусь на результат вплинули погодні умови, але в цілому, не можна сказати, що по грі "Динамо" незаслужено перемогло. Може, більше закономірна була б перемога динамівців з перевагою в один м'яч.

Особливо зразково підопічні Мірчі Луческу провели перші півгодини матчу. Віддавши ініціативу супернику, кияни проводили гострі контратаки, дві з яких закінчилися результативно. І в обох активну участь взяв Жерсон Родрыгес, який повернувся з турецької оренди - 2:0 до 31-й хвилині.

Через 6 хвилин "Шахтар" скоротив відставання - 2:1. Епізод з пропущеним голом наочно продемонстрував кадрові проблеми киян в центрі оборони - шкільну одноходовка Тете-Жуніор Мораес ніхто із захисників запобігти не зміг.

В подальшому, підопічні Луїша Каштру володіли територіальною та ігровою перевагою.

У чомусь їм допомогли футболісти "Динамо", які відійшли дуже глибоко в захист і практично відмовилися від контргри.

Це відчув і сам Луческу, зробивши ряд замін. Малюнок гри дещо вирівнявся. І, як доказ, Фран Соль, що вийшов на заміну, на 83-й хвилині встановив остаточний результат в матчі - 3:1.

Додамо, що Луческу вже у другому матчі на чолі "Динамо" завоював свій перший трофей.

Відзначимо, що рекорд по завоюванню Суперкубків України поспіль належить "Шахтарю", який з 2012 по 2015 роки чотири рази вигравав цей трофей.

Огляд матчу "Динамо" - "Шахтар" - на сайті офіційного мовника УПЛ.

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