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Луческу став засновником чергового "Клубу 100" в Українській прем'єр-лізі

Мірча здобув соту перемогу з великим рахунком в чемпіонаті України.

Луческу став засновником чергового "Клубу 100" в Українській прем'єр-лізі
Мірча Луческу
Фото: "Динамо"

У стартовому матчі Української прем'єр-ліги сезону-2020/21 "Динамо" під керівництвом нового головного тренера Мірчі Луческу здобула впевнену перемогу над "Олімпіком" - 4:1.

Відзначимо, що дебютна офіційна перемога Луческу в "Динамо" стала для румунського фахівця ювілейною.

Луческу став першим з тренерів, який досяг позначки 100 перемог з великим рахунком у поєдинках чемпіонату України, пише "Террикон".

В активі Луческу 99 великих перемог в період, коли він очолював "Шахтар". Перша 

припадає на 22 травня 2004 року, коли "гірники" розгромили на своєму полі "Карпати" - 5:0.

Топ-5 тренерів за кількістю великих перемог.

  • 1 - Мірча Луческу - 100
  • 2 - Мирон Маркевич - 56
  • 3-4 - Валерій Лобановський і Валерій Яремченко - 49
  • 5 - Микола Павлов - 40
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