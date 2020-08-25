Луческу став засновником чергового "Клубу 100" в Українській прем'єр-лізі

У стартовому матчі Української прем'єр-ліги сезону-2020/21 "Динамо" під керівництвом нового головного тренера Мірчі Луческу здобула впевнену перемогу над "Олімпіком" - 4:1.
Відзначимо, що дебютна офіційна перемога Луческу в "Динамо" стала для румунського фахівця ювілейною.
Луческу став першим з тренерів, який досяг позначки 100 перемог з великим рахунком у поєдинках чемпіонату України, пише "Террикон".
В активі Луческу 99 великих перемог в період, коли він очолював "Шахтар". Перша
припадає на 22 травня 2004 року, коли "гірники" розгромили на своєму полі "Карпати" - 5:0.
Топ-5 тренерів за кількістю великих перемог.
- 1 - Мірча Луческу - 100
- 2 - Мирон Маркевич - 56
- 3-4 - Валерій Лобановський і Валерій Яремченко - 49
- 5 - Микола Павлов - 40