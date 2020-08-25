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"Динамо" не отримало жодної пропозиції щодо гравців, - Суркіс

Раніше повідомляли, що "Аталанта" і "Торіно" всерйоз зацікавилися Супрягою.

"Динамо" не отримало жодної пропозиції щодо гравців, - Суркіс
Ігор Суркіс
Фото: ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що київський клуб не отримав жодної пропозиції стосовно гравців.

"Багато пліток навколо Супряги. Але він залишається, у кожнім разі буде грати в "Динамо". Він повинен принести нам користь", - цитує Суркіса "Динамоманія".

Раніше повідомляли, що "Аталанта" і "Торіно" всерйоз зацікавилися Супрягою.

"Я не можу говорити, що ми з кимось попрощаємося. Тому що у нас у клубі немає ніякої пропозиції. Конкретних пропозицій поки що не надходило", - зазначив Суркіс.

"Якщо увійде Бурда через 10 днів, Шабанов, Миколенко, Попов, можливо, цю зону не треба буде посилювати. Але треба, щоб люди відновилися", - повідомив президент "Динамо".

Нагадаємо, сьогодні відбудеться матч за Суперкубок України, в якому нинішній наставник "Динамо" Мірча Луческу вперше зустрінеться зі своїм колишнім клубом - "Шахтарем".

Початок поєдинку о 21:30.

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