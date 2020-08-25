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Зеленський хоче провести фінал Кубка України в Кривому Розі

Для цього президент України доручив реконструювати центральний стадіон міста.

Зеленський хоче провести фінал Кубка України в Кривому Розі
"Металург"
Фото: isport.ua

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати в Кривому Розі центральний стадіон "Металург" до проведення фіналу Кубка України у 2022 році, повідомляє meta-ratings.com.ua.

Для проведення на спортивній арені матчу такого рівня слід провести реконструкцію. 

Зазначимо, що на стадіоні повинен виступати "Кривбас", який відродили завдяки президенту.

Нагадаємо, фінал Кубка України сезону 2020/2021 повинен прийняти Тернопіль.

Раніше Зеленський також заявив, що настане день, коли класичне українське дербі між "Динамо" і "Шахтарем" відбудеться на "Донбас Арені".

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