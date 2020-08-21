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"Баварія" змістила "Реал" з вершини клубного рейтингу УЄФА

"Шахтар" - на 12 позиції.

"Баварія" змістила "Реал" з вершини клубного рейтингу УЄФА
"Баварія"
Фото: EPA/UPG

Завдяки успішному виступу в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, в якому команда вийшла у фінал, "Баварія" наздогнала "Реал" в клубному рейтингу УЄФА, а за додатковим показником за поточний сезон, у якому мюнхенці заробили 34 бали проти 17 у мадридців, взагалі посіла перше місце.

Як раніше повідомляли, донецький "Шахтар" піднявся на 12 місце рейтингу. "Гірники" поступилися в півфіналі Ліги Європи міланському "Інтеру" (0:5).

Додамо, що "Динамо" (55 балів) займає 26 місце, на якому і залишиться, незважаючи на те, що позаду нього ще "Інтер", який продовжує виступ у єврокубках.

Нагадаємо, "Баварія" побила досягнення "Реала" і "Ліверпуля" в ЛЧ.

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