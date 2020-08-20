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Найтитулованіший тенісист Росії збирається емігрувати в Європу

Євген Кафельников має намір змінити громадянство.

Євген Кафельников
Фото: StoneForest.ru
Євген Кафельников

Найтитулованіший тенісист в історії РФ Євген Кафельников, який першим із росіян виграв турнір "Великого шолома" в одиночному розряді (Ролан Гаррос-1996), має намір незабаром змінити громадянство і покинути Російську Федерацію.

Про це експерша ракетка світу написав у своєму Twitter.

"Майбутнього тут не бачу! Буду оформлювати посвідку на проживання в Європі, там я потрібніший".

Нагадаємо, за свою професійну кар'єру Кафельников став переможцем шести турнірів "Великого шолома", включаючи чотири турніри в парному розряді.

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