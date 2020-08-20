Найтитулованіший тенісист Росії збирається емігрувати в Європу

Фото: StoneForest.ru Євген Кафельников

Найтитулованіший тенісист в історії РФ Євген Кафельников, який першим із росіян виграв турнір "Великого шолома" в одиночному розряді (Ролан Гаррос-1996), має намір незабаром змінити громадянство і покинути Російську Федерацію.

Про це експерша ракетка світу написав у своєму Twitter.

"Майбутнього тут не бачу! Буду оформлювати посвідку на проживання в Європі, там я потрібніший".

Будущего здесь не вижу!Буду оформлять ВНЖ в Европе,там я нужнее🤷‍♂️. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) August 19, 2020

Нагадаємо, за свою професійну кар'єру Кафельников став переможцем шести турнірів "Великого шолома", включаючи чотири турніри в парному розряді.