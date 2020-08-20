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"Баварія" побила досягнення "Реала" і "Ліверпуля" в Лізі чемпіонів

Мюнхенці вже забили 42 голи в нинішній кампанії.

&quot;Баварія&quot;
Фото: EPA/UPG
"Баварія"

"Баварія", розгромивши "Ліон" (3:0), склала компанію "Парі Сен-Жермену" у фіналі Ліги чемпіонів, який пройде 23 серпня.

Дубль вінгера Сержа Гнабрі і форварда Роберта Левандовського дозволили мюнхенському клубу перевершити досягнення "Реала" і "Ліверпуля", які змогли забити за одну кампанію в ЛЧ 41 гол. "Бланкос" вдалося домогтися такого результату в сезоні-2013/14, а "червоним" - у розіграші-2017/18.

На першому місці досі "Барселона", яка змогла забити 45 голів протягом кампанії-1999/00. Цікаво, що тільки цим чотирьом клубам підкорилася позначка в 40 м'ячів за сезон.

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