"Баварія" побила досягнення "Реала" і "Ліверпуля" в Лізі чемпіонів

Фото: EPA/UPG "Баварія"

"Баварія", розгромивши "Ліон" (3:0), склала компанію "Парі Сен-Жермену" у фіналі Ліги чемпіонів, який пройде 23 серпня.

Дубль вінгера Сержа Гнабрі і форварда Роберта Левандовського дозволили мюнхенському клубу перевершити досягнення "Реала" і "Ліверпуля", які змогли забити за одну кампанію в ЛЧ 41 гол. "Бланкос" вдалося домогтися такого результату в сезоні-2013/14, а "червоним" - у розіграші-2017/18.

На першому місці досі "Барселона", яка змогла забити 45 голів протягом кампанії-1999/00. Цікаво, що тільки цим чотирьом клубам підкорилася позначка в 40 м'ячів за сезон.