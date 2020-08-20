"Баварія" побила досягнення "Реала" і "Ліверпуля" в Лізі чемпіонів

"Баварія", розгромивши "Ліон" (3:0), склала компанію "Парі Сен-Жермену" у фіналі Ліги чемпіонів, який пройде 23 серпня.
Дубль вінгера Сержа Гнабрі і форварда Роберта Левандовського дозволили мюнхенському клубу перевершити досягнення "Реала" і "Ліверпуля", які змогли забити за одну кампанію в ЛЧ 41 гол. "Бланкос" вдалося домогтися такого результату в сезоні-2013/14, а "червоним" - у розіграші-2017/18.
На першому місці досі "Барселона", яка змогла забити 45 голів протягом кампанії-1999/00. Цікаво, що тільки цим чотирьом клубам підкорилася позначка в 40 м'ячів за сезон.
⚽⚽ - Most Champions League goals in a single season— Gracenote Live (@GracenoteLive) August 19, 2020
4️⃣5️⃣ - FC Barcelona (1999/00)
4️⃣1️⃣ - Real Madrid (2013/14)
4️⃣1️⃣ - Liverpool (2017/18)
4️⃣1️⃣ - @FCBayern (2019/20) at 2-0#UCL #OLFCB