"Парі Сен-Жермен" побив рекорд "Реала" в Лізі чемпіонів

Напередодні "Парі Сен-Жермен" до 56-ї хвилини півфінального матчу Ліги чемпіонів проти РБ "Лейпциг" забезпечив собі перемогу - Маркіньос, Анхель Ді Марія і Хуан Бернат забили у ворота німецького клубу три "сухі" м'ячі.

Крім виходу в фінал ЛЧ, ПСЖ у цьому матчі побив рекорд турніру, який належав мадридському "Реалу" - паризький клуб забив у 34-му поєдинку поспіль у рамках ЛЧ.

У підопічних Томаса Тухеля буде шанс збільшити показник 23 серпня.