"Парі Сен-Жермен" побив рекорд "Реала" в Лізі чемпіонів

Напередодні "Парі Сен-Жермен" до 56-ї хвилини півфінального матчу Ліги чемпіонів проти РБ "Лейпциг" забезпечив собі перемогу - Маркіньос, Анхель Ді Марія і Хуан Бернат забили у ворота німецького клубу три "сухі" м'ячі.
Крім виходу в фінал ЛЧ, ПСЖ у цьому матчі побив рекорд турніру, який належав мадридському "Реалу" - паризький клуб забив у 34-му поєдинку поспіль у рамках ЛЧ.
У підопічних Томаса Тухеля буде шанс збільшити показник 23 серпня.
34 - No side has ever scored in more consecutive matches in major UEFA competition than @PSG_English's current run of 34, level with Real Madrid between 2011-2014 in the Champions League. Banker. #RBLPSG pic.twitter.com/xmzatxF9Pa— OptaJoe (@OptaJoe) August 18, 2020