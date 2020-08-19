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"Парі Сен-Жермен" побив рекорд "Реала" в Лізі чемпіонів

Паризький клуб забиває 34-й матч поспіль.

"Парі Сен-Жермен" побив рекорд "Реала" в Лізі чемпіонів
"Парі Сен-Жермен"
Фото: EPA/UPG

Напередодні "Парі Сен-Жермен" до 56-ї хвилини півфінального матчу Ліги чемпіонів проти РБ "Лейпциг" забезпечив собі перемогу - Маркіньос, Анхель Ді Марія і Хуан Бернат забили у ворота німецького клубу три "сухі" м'ячі.

Крім виходу в фінал ЛЧ, ПСЖ у цьому матчі побив рекорд турніру, який належав мадридському "Реалу" - паризький клуб забив у 34-му поєдинку поспіль у рамках ЛЧ.

У підопічних Томаса Тухеля буде шанс збільшити показник 23 серпня.

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