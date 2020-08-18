"Шахтар" став співавтором рекорду Ліги Європи

Поразка з рахунком 0:5 стала найбільшою в історії півфіналів турніру.

Фото: EPA/UPG "Два капітани" - Луїш Каштру і Антоніо Конте

Напередодні в півфіналі Ліги Європи міланський "Інтер" розтрощив "Шахтар" (0:5).

Так "гірники" стали співучасниками нового рекорду Ліги Європи/Кубка УЄФА.

Поразка з таким рахунком стала найбільшою в історії півфіналів цих турнірів.

Додамо, що в сезоні 1988/89 з аналогічним рахунком на тій самій стадії Кубка європейських чемпіонів (прообраз Ліги чемпіонів) інший міланський клуб - "Мілан" - обіграв "Реал".

🇮🇹 - Inter's 5-0 win against Shakhtar🇺🇦 is the biggest win in a European semi-final since AC Milan🇮🇹 defeated Real Madrid🇪🇸 5-0 in the 1988/89 Champions Cup. #InterShakhtar #UEL — Gracenote Live (@GracenoteLive) August 17, 2020

Зазначимо, що "Шахтар" провів лише один матч "на нуль" у єврокубковому сезоні-2019/20, а пропустив 24 голи. "Сухим" вийшов лише матч-відповідь 1/8 фіналу проти "Вольфсбурга" (3:0).