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"Шахтар" став співавтором рекорду Ліги Європи

Поразка з рахунком 0:5 стала найбільшою в історії півфіналів турніру.

&quot;Два капітани&quot; - Луїш Каштру і Антоніо Конте
Фото: EPA/UPG
"Два капітани" - Луїш Каштру і Антоніо Конте

Напередодні в півфіналі Ліги Європи міланський "Інтер" розтрощив "Шахтар" (0:5).

Так "гірники" стали співучасниками нового рекорду Ліги Європи/Кубка УЄФА.

Поразка з таким рахунком стала найбільшою в історії півфіналів цих турнірів.

Додамо, що в сезоні 1988/89 з аналогічним рахунком на тій самій стадії Кубка європейських чемпіонів (прообраз Ліги чемпіонів) інший міланський клуб - "Мілан" - обіграв "Реал".

Зазначимо, що "Шахтар" провів лише один матч "на нуль" у єврокубковому сезоні-2019/20, а пропустив 24 голи. "Сухим" вийшов лише матч-відповідь 1/8 фіналу проти "Вольфсбурга" (3:0).

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