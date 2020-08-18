"Шахтар" наздогнав "Боруссію" і "Тоттенгем" у клубному рейтингу УЄФА

Напередодні донецький "Шахтар" розгромно програв "Інтеру" в півфіналі Ліги Європи (0:5). Однак це фіаско все ж дозволило "гірникам" заробити бал для рейтингу клубів УЄФА, завдяки чому "Шахтар" зумів наздогнати дортмундську "Боруссію" і "Тоттенгем" за підсумками сезону і зайняти 12 місце.

Цю трійцю ще може обійти "Ліон", якщо французький клуб вийде у фінал Ліги чемпіонів, пройшовши в завтрашньому матчі "Баварію".

Зазначимо, що цей сезон став для українського чемпіона найуспішнішим за останні п'ять років. Лише за підсумками сезону 2010/11 і тріумфального 2008/09 "Шахтар" набрав більше очок, ніж зараз.

Додамо, що "Динамо" займає 26 місце, на якому і залишиться, незважаючи на те, що позаду нього ще продовжують виступ у єврокубках "Інтер" і "Лейпциг".

Цей рейтинг впливає на позиції клубу під час жеребкування єврокубків.