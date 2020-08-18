Фото: EPA/UPG "Інтер" - "Шахтар"

У Дюссельдорфі відбувся другий півфінальний поєдинок Ліги Європи між "Інтером" і "Шахтарем".

У вболівальників донецької команди були занадто високі очікування від цього матчу. Але він став схожий на діалог аспіранта і професора, де в ролі останнього виступили підопічні Антоніо Конте, які забили 5 сухих голів у ворота Андрія Пятова.

Футболісти міланського клубу весь матч дисципліновано виконували установку свого наставника і не дали розігнатися легкої кавалерії "гірників".

Жарт-ли, за 90 хвилин підопічні Луїша Каштру завдали лише один удар в площину воріт Саміра Ханданович. Сталося це на 62-й хвилині. Однак цей удар міг стати поворотним в матчі. Забий Джуніор Мораес з п'яти метрів головою і не відомо, як розгорнулися б подальші події на полі. Не можна не відзначити в тому епізоді ювелірний крос Миколи Матвієнко.

А так, буквально через хвилину Даніло Д'Амброзіо при подачі кутового подвоїв перевагу своєї команди, а ще через 10 хвилин Лаутаро Мартінес зробив дубль в матчі і остаточно заспокоїв українських уболівальників.

Завершив розгром "Шахтаря" дубль Ромелу Лукаку.

У п'ятницю, 21 серпня на стадіоні "Райн-Енергі" в Кельні в фіналі зустрінуться "Севілья" і "Інтер".