"Барселона" заплатить "Ліверпулю" принизливі 5 млн євро за Коутіньо

"Барселона" буде змушена заплатити колишньому клубу Філіпе Коутіньо "Ліверпулю" 5 млн євро (4,5 млн фунтів), якщо баварці виграють Лігу чемпіонів цього сезону, повідомляє Mirror.

За інсайдерською інформацією, в договір про перехід Коутіньо з "Ліверпуля" в "Барселону", який відбувся взимку 2018 року, включено пункт про виплату мерсисайдцям бонусу, якщо бразилець переможе в ЛЧ.

Комічність ситуації підсилює той факт, що в принизливій поразці "блаугранас" від "Баварії" (2:8) у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів Коутіньо відзначився дублем у ворота команди, якій належать права на нього.

Нагадаємо, трансфер бразильця обійшовся "Барселоні" в 145 млн євро взимку 2018 року.