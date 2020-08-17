​Associated Press опублікувало фото моменту загибелі протестувальника в Мінську, знімок спростовує версію силовиків
​Associated Press опублікувало фото моменту загибелі протестувальника в Мінську, знімок спростовує версію силовиків
На провладний мітинг у Мінську приїхав Лукашенко (оновлено)
На провладний мітинг у Мінську приїхав Лукашенко (оновлено)
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
В Індійському океані розколовся японський танкер, що перевозив нафту
В Індійському океані розколовся японський танкер, що перевозив нафту
Лукашенко: "Ви хочете реформ? Скажіть - яких, завтра почну"
Лукашенко: "Ви хочете реформ? Скажіть - яких, завтра почну"
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
МЗС зробило офіційну заяву щодо президентських виборів у Білорусі
МЗС зробило офіційну заяву щодо президентських виборів у Білорусі
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
У Білорусі пройшов історичний марш "За свободу" (онлайн-трансляція)
У Білорусі пройшов історичний марш "За свободу" (онлайн-трансляція)
ГоловнаСпорт

"Барселона" заплатить "Ліверпулю" принизливі 5 млн євро за Коутіньо

Бразилець доклав руку до "похорону" "Барси".

"Барселона" заплатить "Ліверпулю" принизливі 5 млн євро за Коутіньо
Філіпе Коутіньйо
Фото: EPA/UPG

"Барселона" буде змушена заплатити колишньому клубу Філіпе Коутіньо "Ліверпулю" 5 млн євро (4,5 млн фунтів), якщо баварці виграють Лігу чемпіонів цього сезону, повідомляє Mirror.

За інсайдерською інформацією, в договір про перехід Коутіньо з "Ліверпуля" в "Барселону", який відбувся взимку 2018 року, включено пункт про виплату мерсисайдцям бонусу, якщо бразилець переможе в ЛЧ.

Комічність ситуації підсилює той факт, що в принизливій поразці "блаугранас" від "Баварії" (2:8) у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів Коутіньо відзначився дублем у ворота команди, якій належать права на нього.

Нагадаємо, трансфер бразильця обійшовся "Барселоні" в 145 млн євро взимку 2018 року.

Філіпе Коутіньо поставив на коліна &quot;Барселону&quot;
Фото: EPA/UPG
Філіпе Коутіньо поставив на коліна "Барселону"

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також