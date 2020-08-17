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Визначився перший фіналіст Ліги Європи

"Севілья" підтвердила свою кваліфікацію.

&quot;Севілья&quot;
Фото: EPA/UPG
"Севілья"

У Кельні відбувся перший півфінальний матч Ліги Європи, в якому зустрічалися "Севілья" і "Манчестер Юнайтед".

Команди обмінялися в першому таймі голами, а в другому, володіючи значною ігровою перевагою і створивши кілька виходів один на один з голкіпером, футболісти "МанЮнайтед" примудрилися пропустити на 78-й хвилині вирішальний гол - 1:2.

"Севілья" в очікуванні свого суперника по фіналу - сьогодні ним стане або "Шахтар", або "Інтер".

Highlights матчу "Севілья" - "Манчестер Юнайтед" - на сайті офіційного мовника Ліги Європи.

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