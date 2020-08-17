Фото: EPA/UPG "Севілья"

У Кельні відбувся перший півфінальний матч Ліги Європи, в якому зустрічалися "Севілья" і "Манчестер Юнайтед".

Команди обмінялися в першому таймі голами, а в другому, володіючи значною ігровою перевагою і створивши кілька виходів один на один з голкіпером, футболісти "МанЮнайтед" примудрилися пропустити на 78-й хвилині вирішальний гол - 1:2.

"Севілья" в очікуванні свого суперника по фіналу - сьогодні ним стане або "Шахтар", або "Інтер".

Highlights матчу "Севілья" - "Манчестер Юнайтед" - на сайті офіційного мовника Ліги Європи.