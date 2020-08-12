Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
У Білорусі приземлився спецборт ПКС Росії, - Informnapalm
У Білорусі приземлився спецборт ПКС Росії, - Informnapalm
Луческу розгнівався на селекційну службу: "Динамо" підписало контракт з гравцем без узгодження з тренером
Луческу розгнівався на селекційну службу: "Динамо" підписало контракт з гравцем без узгодження з тренером
IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни
IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
На Донбасі загинув український розвідник
На Донбасі загинув український розвідник
42 країни відкрили кордони для українських туристів, - МЗС
42 країни відкрили кордони для українських туристів, - МЗС
Хроніка протестів у Білорусі. День п'ятий. Текстова онлайн-трансляція
Хроніка протестів у Білорусі. День п'ятий. Текстова онлайн-трансляція
Білоруські демобілізовані силовики викидають свою форму і переходять на бік народу
Білоруські демобілізовані силовики викидають свою форму і переходять на бік народу
ГоловнаСпорт

Гравець "Шахтаря" увійшов до складу номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Тайсон відзначився результативним ударом у матчі проти "Базеля".

Гравець "Шахтаря" увійшов до складу номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи
Тайсон
Фото: EPA/UPG

У рамках чвертьфіналу Ліги Європи "Шахтар" переграв "Базель" - 4:1.

Один з голів "помаранчево-чорних" - на рахунку Тайсона.

При цьому бразилець протягом поєдинку відзначився приголомшливою акуратністю передач - точність передач бразильця становила 90%.

Тактико-технічні дії Тайсона не залишилися поза увагою футбольних експертів - гравець "Шахтаря" став претендентом на звання найкращого цього тижня в ЛЄ, повідомляють на офіційному сайті УЄФА.

Його конкурентами стали Ніколас Барелла з "Інтера", Лукас Окампос із "Севільї" і Карл-Юхан Йонссон з "Копенгагена".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також