Гравець "Шахтаря" увійшов до складу номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Тайсон відзначився результативним ударом у матчі проти "Базеля".

У рамках чвертьфіналу Ліги Європи "Шахтар" переграв "Базель" - 4:1.

Один з голів "помаранчево-чорних" - на рахунку Тайсона.

При цьому бразилець протягом поєдинку відзначився приголомшливою акуратністю передач - точність передач бразильця становила 90%.

Тактико-технічні дії Тайсона не залишилися поза увагою футбольних експертів - гравець "Шахтаря" став претендентом на звання найкращого цього тижня в ЛЄ, повідомляють на офіційному сайті УЄФА.

Його конкурентами стали Ніколас Барелла з "Інтера", Лукас Окампос із "Севільї" і Карл-Юхан Йонссон з "Копенгагена".