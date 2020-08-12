Гравець "Шахтаря" увійшов до складу номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

У рамках чвертьфіналу Ліги Європи "Шахтар" переграв "Базель" - 4:1.
Один з голів "помаранчево-чорних" - на рахунку Тайсона.
При цьому бразилець протягом поєдинку відзначився приголомшливою акуратністю передач - точність передач бразильця становила 90%.
Тактико-технічні дії Тайсона не залишилися поза увагою футбольних експертів - гравець "Шахтаря" став претендентом на звання найкращого цього тижня в ЛЄ, повідомляють на офіційному сайті УЄФА.
Його конкурентами стали Ніколас Барелла з "Інтера", Лукас Окампос із "Севільї" і Карл-Юхан Йонссон з "Копенгагена".