Чотири гравці "Шахтаря" - в команді тижня Ліги Європи

Фото: EPA/UPG "Шахтар"

По закінченню чергового раунду матчів єврокубків УЄФА на своєму офіційному сайті традиційно визначило команду тижня.

За результатами матчів 1/4 фіналу Ліги Європи в Team of the Week увійшли чотири представники "Шахтаря": Тайсон, Марлос, Жуніор Мораєс і Додо.

Причому два останніх у символічну збірну потрапляють другий тиждень поспіль.

Команда тижня