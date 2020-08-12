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Чотири гравці "Шахтаря" - в команді тижня Ліги Європи

Квартет "гірників" потрапив у гідну компанію.

&quot;Шахтар&quot;
Фото: EPA/UPG
"Шахтар"

По закінченню чергового раунду матчів єврокубків УЄФА на своєму офіційному сайті традиційно визначило команду тижня.

За результатами матчів 1/4 фіналу Ліги Європи в Team of the Week увійшли чотири представники "Шахтаря": Тайсон, Марлос, Жуніор Мораєс і Додо.

Причому два останніх у символічну збірну потрапляють другий тиждень поспіль.

Команда тижня

  • Воротар: Карл-Юхан Йонссон ("Копенгаген")
  • Захисники: Аарон Ван-Біссака і Гаррі Магваєр (обидва - "Манчестер Юнайтед"), Дієго Годін ("Інтер") і Додо ("Шахтар").
  • Півзахисники: Тайсон і Марлос (обидва - "Шахтар"), а також Евер Банега ("Севілья").
  • Нападники: Жуніор Мораєс ("Шахтар"), Ентоні Марсіаль ("Манчестер Юнайтед") і Ромелу Лукаку ("Інтер").
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