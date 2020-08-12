Чотири гравці "Шахтаря" - в команді тижня Ліги Європи

По закінченню чергового раунду матчів єврокубків УЄФА на своєму офіційному сайті традиційно визначило команду тижня.
За результатами матчів 1/4 фіналу Ліги Європи в Team of the Week увійшли чотири представники "Шахтаря": Тайсон, Марлос, Жуніор Мораєс і Додо.
Причому два останніх у символічну збірну потрапляють другий тиждень поспіль.
Команда тижня
- Воротар: Карл-Юхан Йонссон ("Копенгаген")
- Захисники: Аарон Ван-Біссака і Гаррі Магваєр (обидва - "Манчестер Юнайтед"), Дієго Годін ("Інтер") і Додо ("Шахтар").
- Півзахисники: Тайсон і Марлос (обидва - "Шахтар"), а також Евер Банега ("Севілья").
- Нападники: Жуніор Мораєс ("Шахтар"), Ентоні Марсіаль ("Манчестер Юнайтед") і Ромелу Лукаку ("Інтер").
🔝 Команда недели #ЛигаЕвропы!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 12, 2020
✔️ От @FCShakhtar - сразу четыре игрока: @jrmoraes10, @taisonfreda7, Марлос и Додо! 👏 pic.twitter.com/vAx61SCfi3