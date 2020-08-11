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Цуренко обіграла найсильнішу російську тенісистку на турнірі в Празі

Леся вперше за півтора року обіграла суперницю з топ-30 рейтингу WTA.

Цуренко обіграла найсильнішу російську тенісистку на турнірі в Празі
Леся Цуренко
Фото: EPA/UPG

У стартовому матчі на турнірі в столиці Чехії Леся Цуренко (№139 WTA) розібралася з першою ракеткою Росії Катериною Александровою (№27 WTA) - 6:2, 6:4.

Матч тривав 1 годину і 15 хвилин.

Відзначимо, що Цуренко і Александрова раніше зустрічалися на початку 2019 року і перемогу також одержала українка.

Для Лесі це перша перемога над гравцем топ-30 із січня 2019 року, коли вона обіграла Наомі Осаку в півфіналі Прем'єру в Брисбені.

У наступному раунді Цуренко зіграє з переможницею пари Ана Богдан - Сторм Сандерс.

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