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У "Шахтарі" на одного бразильця стало менше

Веллінгтон Нем покинув стан "гірників" у статусі вільного агента.

У "Шахтарі" на одного бразильця стало менше
Веллінгтон Нем
Фото: AFP

Бразильський легіонер "Шахтаря" Веллінгтон Нем отримав статус вільного агента, повідомляє Globo.

У січні футболіст, який перейшов у "Шахтар" 2013 року за 9 млн євро із "Фігейренсе", повернувся після оренди в "Флуміненсе", але не переконав тренерський штаб Луїша Каштру у своїй профпридатності, тому навіть не тренувався з першою командою.

У результаті керівництво донецького клубу вирішило розірвати з 28-річним півзахисником контракт, що діяв до літа 2021 року.

Повідомляють, що ймовірним місцем продовження кар'єри Нема буде бразильська "Корітіба".

За "гірників" Веллінгтон зіграв у 75 матчах, у яких забив 12 голів і віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, сьогодні "Шахтар" у Гельзенкірхені зіграє чвертьфінальний матч Ліги Європи проти "Базеля".

Початок поєдинку о 22:00 за Києвом.

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