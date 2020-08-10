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"Динамо" здійснило перший трансфер при Луческу

Володимир Костевич підписав попередній контракт з киянами.

"Динамо" здійснило перший трансфер при Луческу
Володимир Костевич
Фото: ФК "Лех"

Український легіонер польського "Леха" Володимир Костевич підписав попередній контракт з "Динамо", повідомляють на офіційному сайті київського клубу.

Контракт з 27-річним крайнім захисником розрахований на три роки. Відповідно до регламенту ФІФА, угода набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Костевич може прийти на зміну Віталію Миколенку, яким активно цікавляться західні клуби.

Нагадаємо, що Костевич є вихованцем львівських "Карпат". У 2017 році гравець опинився в чемпіонаті Польщі.

У минулому сезоні на рахунку Костевича 27 матчів за "Лех" у всіх турнірах.

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