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М'ячі Роналду, Мессі, Бензема і Левандовскі претендують на звання кращого гола тижня в Лізі чемпіонів

Особливо гарний був гол аргентинця.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

М'ячі Кріштіану Роналду ("Ювентус") в ворота "Ліона", Ліонеля Мессі ("Барселона") в ворота "Наполі", Роберта Левандовскі і Каріма Бензема в матчі "Баварія" - "Реал" претендують на звання кращого гола тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє пресслужба УЄФА.

Крім того, Роналду, Мессі і Левандовскі також претендують і на приз кращому гравцеві тижні за підсумками матчів 1/8 фіналу ЛЧ.

Вже визначилися всі пари чвертьфіналістів турніру: "Аталанта" - ПСЖ (12 серпня), РБ "Лейпциг" - "Атлетіко" (13 серпня), "Барселона" - "Баварія" (14 серпня) і "Манчестер Сіті" - "Ліон" (15 серпня). Учасники півфіналів визначаться за підсумками одного матчу на полях Лісабона.

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