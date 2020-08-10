Особливо гарний був гол аргентинця.

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

М'ячі Кріштіану Роналду ("Ювентус") в ворота "Ліона", Ліонеля Мессі ("Барселона") в ворота "Наполі", Роберта Левандовскі і Каріма Бензема в матчі "Баварія" - "Реал" претендують на звання кращого гола тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє пресслужба УЄФА.

😎 Best goal scored in round of 16 second legs?



🔝 Cristiano Ronaldo (2nd vs Lyon)

🔝 Lionel Messi (vs Napoli)

🔝 Robert Lewandowski (2nd vs Chelsea)

🔝 Karim Benzema (vs Manchester City)#UCLGOTW | @NissanFootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020

Крім того, Роналду, Мессі і Левандовскі також претендують і на приз кращому гравцеві тижні за підсумками матчів 1/8 фіналу ЛЧ.

Вже визначилися всі пари чвертьфіналістів турніру: "Аталанта" - ПСЖ (12 серпня), РБ "Лейпциг" - "Атлетіко" (13 серпня), "Барселона" - "Баварія" (14 серпня) і "Манчестер Сіті" - "Ліон" (15 серпня). Учасники півфіналів визначаться за підсумками одного матчу на полях Лісабона.