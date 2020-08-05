Малиновський увійшов в топ-40 кращих гравців сезону в Серії А

Варто зазначити, що перше місце в списку зайняв гравець "Ювентуса" Пауло Дібала.
У топ-10, крім аргентинця, ще один футболіст представляє чемпіона Італії - Кріштіану Роналду зайняв третю сходинку.
А між ними розташувався найкращий снайпер європейських чемпіонатів, гравець "Лаціо" Чіро Іммобіле.
Відзначимо досить високе місце, яке зайняв хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський - 38.
Топ-10 Серії А.
- Пауло Диба ("Ювентус")
- Чіро Іммобіле ("Лаціо")
- Кріштіану Роналду ("Ювентус")
- Алехандро Гомес ("Аталанта")
- Ромелу Лукаку ("Інтер")
- Луїс Альберто ("Лаціо")
- Златан Ібрагімович ("Мілан")
- Нордін Амрабат ("Верона")
- Дії Кулусевскі ("Парма")
- Йосип Ілічич ("Аталанта")