Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
Гравець "Манчестера Юнайтед" із зарплатою 400 тис. фунтів на тиждень безкоштовно перейшов в "Інтер"
Гравець "Манчестера Юнайтед" із зарплатою 400 тис. фунтів на тиждень безкоштовно перейшов в "Інтер"
"Укрзалізниця" звільнить п'ятьох працівників, які допустили спробу зґвалтування жінки в поїзді
"Укрзалізниця" звільнить п'ятьох працівників, які допустили спробу зґвалтування жінки в поїзді
З безлюдного острова в Тихому океані завдяки напису SOS на піску врятувати трьох людей
З безлюдного острова в Тихому океані завдяки напису SOS на піску врятувати трьох людей
Лопес відмовився від бою з Ломаченком за чотири чемпіонські пояси
Лопес відмовився від бою з Ломаченком за чотири чемпіонські пояси
В Івано-Франківську заповнені лікарні, місць у реанімації немає, - представник міськради
В Івано-Франківську заповнені лікарні, місць у реанімації немає, - представник міськради
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
У Бейруті стався потужний вибух
У Бейруті стався потужний вибух
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
ГоловнаСпорт

Малиновський увійшов в топ-40 кращих гравців сезону в Серії А

Руслан може зарахувати сезон собі в актив.

Пауло Дібала
Фото: Goal
Пауло Дібала
Авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport склало збірну Серії А що складається з 100 футболістів.

Варто зазначити, що перше місце в списку зайняв гравець "Ювентуса" Пауло Дібала. 

У топ-10, крім аргентинця, ще один футболіст представляє чемпіона Італії - Кріштіану Роналду зайняв третю сходинку.

А між ними розташувався найкращий снайпер європейських чемпіонатів, гравець "Лаціо" Чіро Іммобіле.

Відзначимо досить високе місце, яке зайняв хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський - 38.

Руслан Малиновський
Фото: Аталанта
Руслан Малиновський

Топ-10 Серії А.

  1. Пауло Диба ("Ювентус")
  2. Чіро Іммобіле ("Лаціо")
  3. Кріштіану Роналду ("Ювентус")
  4. Алехандро Гомес ("Аталанта")
  5. Ромелу Лукаку ("Інтер")
  6. Луїс Альберто ("Лаціо")
  7. Златан Ібрагімович ("Мілан")
  8. Нордін Амрабат ("Верона")
  9. Дії Кулусевскі ("Парма")
  10. Йосип Ілічич ("Аталанта")
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також