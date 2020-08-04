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Поношені кросівки 1986 року Майкла Джордана продано на аукціоні за астрономічну суму

Любитель раритетів віддав більш ніж 379 тис. доларів за лот.

Майкл Джордан
Фото: Action Network
Майкл Джордан

Зношені і підписані кросівки Air Jordan, які в 1986 році належали легенді НБА Майклу Джордану, продали на відомому аукціоні Gotta Have Rock & Roll.

Із мінімальною ставкою 100 тис. доларів, лот пішов з молотка за 379 757 доларів, повідомляють на офіційному сайті аукціону.

Більшу частину другого сезону в НБА "Його Повітряність" пропустив через перелом лівої ноги, отриманої вже в третій грі сезону.

Усього в сезоні Джордан зіграв 18 поєдинків. Щоб прискорити реабілітацію Джордана після травми, Nike створив обмежену кількість цих модифікованих на замовлення оригінальних Air Jordan 1 з ременями для додаткової фіксації ступні і ніколи не продавав їх широкій публіці.

Саме ці кросівки були на баскетболісті "Чикаго Буллз" 29 березня 1986 року в поєдинку проти "Нью-Йорк Нікс". У тому матчі Майкл набрав неймовірні 24 очки за 23 хвилини, привівши команду до такої необхідної перемоги.

Цікаво, ця пара взуття має різний розмір: ліва - 13, а права - 13,5.

Фото: gottahaverockandroll.com
Фото: gottahaverockandroll.com
Фото: gottahaverockandroll.com
Фото: gottahaverockandroll.com
Фото: gottahaverockandroll.com
Фото: gottahaverockandroll.com

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