НБА будет транслировать матчи с задержкой из-за ненормативной лексики баскетболистов

Комиссионер НБА Адам Сильвер сделал необычное заявление относительно онлайн-трансляций возобновленного сезона.

Из-за того, что в замкнутом пустом пространстве хорошо слышны переговоры игроков, которые нередко используют ненормативную лексику, трансляции могут показывать с задержкой для цензурирования.

"Часто, находясь на площадке, игроки всякое говорят друг другу вещи. Они знают, что из-за шума на арене, многое из их слов микрофон не воспринимает. Сейчас им придется немного адаптировать свой язык, ведь их слова будут восприняты микрофонами, и на полном серьезе нам, возможно, придется транслировать матчи с небольшой задержкой", - цитирует 58-летнего Сильвера CBS Sports. Naaaa let me hear it😂😂 https://t.co/7n2Xe58faE — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) June 30, 2020

Сезон НБА должен возобновиться в Disneyworld, Орландо с участием 22 команд.