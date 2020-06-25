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Украинский баскетболист НБА сдал положительный тест на коронавирус

Алексей Лень заразился COVID-19.

Украинский баскетболист НБА сдал положительный тест на коронавирус
Алексей Лень
Фото: testudotimes.com

Центровой "Сакраменто Кингс" и сборной Украины Алексей Лень сдал положительный тест на COVID-19.

Тем не менее, Алекс сохраняет позитивный настрой.

"Вчера я проходил тестирование в Сакраменто, которое показало, что у меня COVID-19. Я хочу поблагодарить всю организацию "Кингс", за их большую заботу и саму НБА за внедрение протоколов, позволяющих мне узнать об этом на ранней стадии", - цитирует Twitter баскетболиста isport.ua.

"Я немедленно самоизолировался и теперь с нетерпением жду, когда выздоровею и смогу присоединиться к своим товарищам по команде в борьбе за плей-офф", - с оптимизмом объявил Лень.

Сообщается, что вместе с украинцем еще два баскетболиста "Кингс" - Бадди Хилд и Джабари Паркер - также сдали тесты, которые показали положительный результат.

Добавим, что начался процесс подготовки к возобновлению сезона в НБА. И первым этапом является проверка баскетболистов на коронавирус.

Накануне также стало известно, что вирус подхватили Никола Йокич и Малколм Брогдон, и ряд других игроков.

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