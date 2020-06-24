Главный тренер и лидер обороны "Фиорентины" дисквалифицированы за богохульство

"Фиалкам" один матч придется обойтись без Джузеппе Якини и два – без Мартина Касереса.

Во время вчерашнего матча 27-го тура Серии А против "Брешии" (1:1) главный тренер "Фиорентины" Джузеппе Якини и защитник команды Мартин Касерес были удалены с поля.

33-летний игрок сборной Уругвая получил красную карточку за грубую игру, но покидая поле произнес "кощунственную фразу", сообщает Football Italia.

А итальянский специалист был удален "за речи оскорбительного характера".

В итоге, коуч "Фиорентины" отстранен на один матч чемпионата Италии, Касерес же пропустит две игры.

"Фиорентина" занимает 13-е место в Серии А. В следующем туре команда Якини сыграет с борющимся за "скудетто" "Лацио".