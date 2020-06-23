В чемпионат Испании возвращаются болельщики на трибуны

Руководство испанской Ла Лиги в ближайшее время планирует представить обновленный медицинский регламент проведения матчей в условиях пандемии.

Целью проекта станет частичное возвращение зрителей на стадионы, сообщает Yahoo Sports.

Предполагается, что болельщиков будут допускать на арены небольшими группами, а также в обязательном порядке измерять каждому человеку температуру. Во время матча фанатов обяжут носить маску. При этом стюарды будут выдавать болельщикам по две бутылки воды.

К концу сезона, как заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, планируется согласовать присутствие на матчах 10-15% зрителей.

"Через 10 или 15 дней у нас будет соглашение с правительством о возвращении болельщиков на стадионы. Очевидно, это будет не весь стадион, и если бы мы могли заполнить 10 или 15 процентов стадионов к концу сезона, мы были бы очень счастливы", - цитирует Тебаса издание.