В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
ГлавнаяСпорт

В чемпионат Испании возвращаются болельщики на трибуны

Но лишь – регламентированно.

В чемпионат Испании возвращаются болельщики на трибуны
Фото: La Liga

Руководство испанской Ла Лиги в ближайшее время планирует представить обновленный медицинский регламент проведения матчей в условиях пандемии.

Целью проекта станет частичное возвращение зрителей на стадионы, сообщает Yahoo Sports.

Предполагается, что болельщиков будут допускать на арены небольшими группами, а также в обязательном порядке измерять каждому человеку температуру. Во время матча фанатов обяжут носить маску. При этом стюарды будут выдавать болельщикам по две бутылки воды.

К концу сезона, как заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, планируется согласовать присутствие на матчах 10-15% зрителей.

"Через 10 или 15 дней у нас будет соглашение с правительством о возвращении болельщиков на стадионы. Очевидно, это будет не весь стадион, и если бы мы могли заполнить 10 или 15 процентов стадионов к концу сезона, мы были бы очень счастливы", - цитирует Тебаса издание.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также