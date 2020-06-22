У пяти футболистов "Црвены Звезды" обнаружен коронавирус: недавно на переполненном стадионе состоялся матч против "Партизана"

Это могут быть последствия белградского дерби.

Пять футболистов чемпиона Сербии - "Црвены Звезды" заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Сообщается, что коронавирус обнаружен у защитников Марко Гобелича и Марко Конатара, а также у полузащитников Душана Йованчича, Бранко Йовичича и Негоша Петровича.

Отмечается, что у Гобелича, Йованчича, Петровича и Конатара присутствовали симптомы заболевания перед матчем последнего тура чемпионата Сербии с "Пролетером", и в качестве меры предосторожности они не присутствовали на игре. У Йовичича симптомы отсутствуют до сих пор.

Напомним, 10 июня полуфинал Кубка Сербии между "Партизаном" и "Црвеной Звездой состоялся на переполненном стадионе. Этот факт мог вызвать эпидемию в стане чемпиона страны.