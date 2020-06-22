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Экс-пилот Формулы-1 и чемпион Паралимпийских Игр остается в коме после столкновения с грузовиком

Алекс Дзанарди находится в тяжелом состоянии.

Экс-пилот Формулы-1 и чемпион Паралимпийских Игр остается в коме после столкновения с грузовиком
Алессандро Дзанарди
Фото: EPA/UPG

Бывший гонщик Формулы-1, чемпиона серии CART и Паралимпиады Алекс Дзанарди в минувшую пятницу попал под грузовик во время неофициальных соревнований близ города Пьенца, сообщает "Спорт-Экспресс".

53-летний спортсмен на ручном велосипеде выехал на полосу встречного движения и не смог избежать столкновения. Водитель грузовика допрошен полицией, но, по всей видимости, его вины в инциденте нет.

Дзанарди с тяжелыми травмами был доставлен на вертолете в больницу, где после операции погружен в искусственную кому. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии с искусственной вентиляцией легких.

Больница Сиены выпустила новый пресс-релиз о состоянии Алекса.

По словам врачей, физическое состояние пациента стабильно, но ситуация очень серьезна. Пройдет еще несколько дней прежде, что специалисты смогут сказать, поврежден ли мозг спортсмена. Если удастся избежать неврологических проблем, Алекса ждут несколько операций в связи с множественными переломами лица, сообщает издание.

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